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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: الهدنة مؤقتة.. لا بد من انتهاء العملية 24 ديسمبر

صدى البلد

قال الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية، إنه يرى أن الهدنة الإنسانية مؤقته و لها شروط و معايير، مؤكدا أن دخول المساعدات للمرضى، المساعدات الإنسانية، الأدوات الطبية و غيرها مما يدخل إلى قطاع غزة هي إيجابية كبيرة بخصوص الجهود المصرية و القطرية.

وأضاف "اليمني"، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور مع الإعلامي طاهر أبو زيد، أن الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت أو بعد 45 يوم يتكبد الخسائر على المستوى الاقتصادي، العسكري، السياسي و القوى البشرية، عندما نوى بخصوص الاجتياح البري مازال يوجد أرقام كبيرة بخصوص القوى البشرية لن يتم الإعلان عنها من قبل إسرائيل.

ولفت، إلى أن أقوى ردع لإسرائيل هي القوى البشرية و ليس الأليات العسكرية، موضحا أن الهدف الحقيقي هو إن إسرائيل تحقق إنجاز عسكري في أسرع وقت ممكن، و يوجد ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو لابد أن هذه العملية تنتهي في الـ 24 من ديسمبر.

الحزام الناري

 وتابع، أن هذه هي المُهلة التي  أعطتها أمريكا و الدول الغربية لبنيامين نتنياهو، معقبا: "الحزام الناري الذي تم استخدامه بالحرب العالمية الثانية يتم استخدامه حاليا بخصوص الاحتلال الإسرائيلي، يريدوا أن يحيطوا كل قطاع غزة من جميع جوانبه. 

الهدنة الإنسانية قطاع غزة الجهود المصرية و القطرية الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل نتنياهو

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