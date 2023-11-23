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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فرج عامر يكشف مفاجأة بشان نجمي سموحة

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تصارع عدد من الانديه علي نجمين من نجوم سموحة عبر حسابة بموقع فيسبوك

 

اكتر لاعب مطلوب من لاعبي سموحة هو ذوكو دودو  مطلوب في عدد من الاندية الكبيرة في اوروبا وبالذات في فرنسا ، واحمد حكم مساك سموحة لدية اكثر نن عرض في اندية كبيرة في الدوري المصري ، ، وايضا احد الاندية الخليجية.

 

تمكن فريق السلة بنادي سبورتنج من الفوز على سموحة 89-69، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على صالة برج العرب، في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط.

 

على الجانب الآخر حقق سموحة المرتبط، بقيادة مؤمن أبو العينين مدرب الموج الأزرق، الفوز على فريق مرتبط سبورتنج 92-65، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم أيضًا.

 

وكان فريق سبورتنج قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على فريق الأولمبي السكندري، بينما تأهل سموحة على حساب فريق المصرية للاتصالات.

 

وتقام مباريات الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على صالة برج العرب أيضًا.

 

سموحة تصريحات فرج عامر اندية سموحة ذوكو دودو احمد حكم مساك

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