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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتحي سند: يجب أن يتمسك الزمالك بعرض بيع ثلاثي الفريق

صدى البلد

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي فتحي سند بشان ثلاثي فريق الزمالك بعد أزمتهم الاخيرة  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :  فتحي سند : لابد وأن تتمسك إدارة الزمالك بقرارها في عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع حتى ولو بخسارة".

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة خاصة للمهاجمين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

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