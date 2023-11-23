لمرضى السكر.. الجوافة تحميك من أمراض خطيرة

الجوافة من الفاكهة التى تحتوى على مصادر جيدة من الطاقة والألياف الغذائية والفيتامينات مثل فيتامين A , C والنياسين وفيتامين ب 6، والفولات، والثيامين، والريبوفلافين. كما أنها تحتوي على المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم.

وتحتوي الجوافة وفقا لموقع ” organicfacts” على عناصر تساعد في فقدان الوزن، وتحسين الجلد، وعلاج الإسهال والسعال والبرد والإمساك وارتفاع ضغط الدم.

فوائد الجوافة الصحية:

1- فوائد الجوافة لإنقاص الوزن

الجوافة مفيدة جدا للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم ، والجوافة لديها أيضا مستويات سكر أقل من تلك الموجودة فى التفاح والبرتقال والعنب والفواكه الأخرى.

2- فوائد الجوافة لمرضى السكر

يساعد تناول الجوافة المرضى الذين يعانون من مرض السكري، بسبب ارتفاع مستوى الألياف الغذائية فيها التى تساعد على خفض مستويات السكر في الدم ، وقد أظهرت الدراسات أن تناول الجوافة يمكن أن يساعد في منع ظهور داء السكري من النمط الثاني.

3- فوائد الجوافة لتحسن البصر

الجوافة هي مصدر جيد للغاية من فيتامين (أ)، والذي يعرف بفوائده لصحة العين، كما يمكن أن تساعد على إبطاء التنكس البقعي وتحسين الصحة العامة للعيون، كما تساعد على حماية الخلايا في عينيك ومنع تدهور البصر.

4- فوائد الجوافة فى محاربة السرطان

واحدة من أهم فوائد الجوافة قدرتها على منع نمو ورم خبيث من الخلايا السرطانية، وفقا لدراسات يعتبر زيت الجوافة مضاد للجراثيم مادة وقد أثبت بالفعل أنه أكثر فعالية من بعض الأدوية الحديثة الرائدة في الحد من النمو السرطاني

الجوافة هي أيضا غنية بمادة الليكوبين وهى من مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتثبيط نمو خلايا سرطان الثدي.

5- فوائد الجوافة فى تعزيز الجهاز المناعى

المحتوى الطبيعي الطبيعي لفيتامين C في الجوافة، والتي هي أعلى أربعة أضعاف من المحتوى الموجود في البرتقال، يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، مضادات الأكسدة هي الخطوط الرئيسية ضد انتشار الجذور الحرة في الجسم، والتي هي واحدة من الأسباب الرئيسية لأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب. لذلك، إضافة الجوافة إلى النظام الغذائي الخاص بك يساعدك على البقاء في صحة جيدة.

6- فوائد الجوافة فى محاربة الإسهال

الجوافة لها خصائص قابضة تساعد على علاج عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، تحتوى الجوافة على مواد قابضة قلوية تعد مطهر وخصائص أخرى مضادة للبكتيريا، مما يساعد على علاج الإسهال عن طريق منع نمو الميكروبات فى الأمعاء، وعلاوة على ذلك، المغذيات الأخرى في الجوافة مثل فيتامين C والكاروتينات والبوتاسيوم، وتعزيز الجهاز الهضمي .

7- فوائد الجوافة فى تحسين صحة الغدة الدرقية

الجوافة تحتوى على عنصر النحاس، وهو أمر مهم لتنظيم عملية التمثيل الغذائي من خلال المساعدة على السيطرة على إنتاج الهرمونات ، هرمونات الغدة الدرقية تلعب دورا هاما في تنظيم الطاقة والتمثيل الغذائي في الجسم، لذلك الجوافة يمكن أن تساعد على الحفاظ على صحتك في نواح كثيرة.