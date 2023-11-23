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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ناقد رياضي: انتهاء أزمة ثلاثي المنتخب حفاظا على المصلحة العامة

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن أزمة ثلاثي منتخب مصر إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات انتهت تمامًا، بعد التقارير التي قدمها خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وروي فيتوريا، وتم معاقبة اللاعبين بالاستبعاد من مواجهة سيراليون بسبب التقصير في التدريبات بعد لقاء جيبوتي باستاد القاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأزمة انتهت تمامًا، والجميع كان مستغرب من قرار فيتوريا، ولكن محمد خالد غرابة المدير الإداري واصل تصريحاته التي دائمًا تثير الأزمات بعدما قال أن اللاعبين الثلاثة قد يتم استبعادهم من أمم إفريقيا وهو تدخل في أمور لا تعنيه، ويجب اتخاذ قرار ضده".

وأضاف: "الزمالك كان يرغب في ابعاد صبحي وفتوح عن منتخب مصر، وتم اغلاق الملف في النهاية حفاظا على مصلحة المنتخب وتم التعامل باحترافية وارسال تقرير بالتحقيقات كاملة وترك القرار للجهاز الفني بقيادة فيتوريا، والأهلي أيضًا اعلن احترامه لقرارات المدرب البرتغالي ورفض التدخل في شئون المنتخب، وطالما اللاعب لم يرتكب أي شئ اخلاقي فمن المنتخب المصري استدعائه".

وتابع: "مركز 6 في منتخب مصر يحتاج لشراسة وطارق حامد كان يقدم مستوى جيد، لكنه تقدم في العمر، وروي فيتوريا سيكون في حاجة واضحة لـ إمام عاشور خلال المرحلة المقبلة لأن لديه قدرات جيدة في مركز 8، والجيل الحالي في حاجة للتتويج بكأس أمم افريقيا القادمة لأنه لم يسبق لتلك المجموعة الفوز باللقب".

وواصل: "فيتوريا لا ينظر لأمم إفريقيا فقط، بل ينظر لكأس العالم 2026، ويسعى لإعداد منتخب مصر بمعدل أعمار متوسط، والمنتخبات الافريقية أصبح لديها لاعبين صغار مميزين في كل المنتخبات".

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