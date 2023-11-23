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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: استبعاد الثلاثي أمر طبيعي.. ولا يزال منتخب مصر يشحت الجماهير

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن استبعاد ثلاثي منتخب مصر إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر لقاء سيراليون، أمر طبيعي ووجهة نظر فنية من جانب روي فيتوريا، مشددا على أنه يجب إعلاء مصلحة المنتخب الوطني على الأندية المصرية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اللاعبين ارتكبوا خطأ معين وتمت معاقبتهم، وكل مدرب له قناعاته، والاستبعاد ليس تصفية حسابات، وفيتوريا اتخذ قراره لوجهة نظر فنية، ولكن هناك لاعبان منهم حسين الشحات من الوارد عدم ضمهم للمنتخب مستقبلا".

وأضاف: "لازال منتخب مصر (بيشحت) الجماهير، ولم يعد هناك اهتمام سوى عبر السوشيال ميديا، وروي فيتوريا ليس لديه تعنت مع أي طرف، هو يبحث عن مصلحته الفنية، وسبق واستبعد لاعبين وقام بضم آخرين وآخرهم فتوح وصبحي".

وأكمل: "منتخب مصر لا يحتاج سوى لـ إمام عاشور في وسط الملعب فقط، بينما طارق حامد مكانه في أكثر من عنصر، وكذلك حسين الشحات يتواجد عمر مرموش وتريزيجيه".

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ناقد رياضي: استبعاد الثلاثي أمر طبيعي.. ولا يزال منتخب مصر يشحت الجماهير

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