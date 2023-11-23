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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الفريق

حمد ابراهيم المدرب
حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي

علَقَ حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي على الأنباء التي تتردد بشأن رحيل الجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال عن منصبه عقب مباراة بيراميدز المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل" والمقرر إقامتها 28 نوفمبر الجاري.

وقال حمد ابراهيم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":
لا أعلم صحة الأنباء التي تتردد في الآونة الأخيرة بشأن تفكير الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في الرحيل عن الاسماعيلي عقب مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري الممتاز.

وأضاف: "الاسماعيلي عانى من سوء التوفيق في بعض المباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم، ورغم تلقي الفريق 4 هزائم إلا أن الآداء جيد بشهادة الجميع، ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الدراويش هذا الموسم وأبرزها إيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة للعديد من اللاعبين السابقين".

وتابع: تجربة إيهاب جلال مع المنتخب الوطني كانت ظالمة، نظرًا لأن الوقت يكن كافيًا أمامه، حيث تمت الإطاحة به بعد مباراتين فقط، وهو أمر غير منطقي بالمرة ولا يحدث في أي اتحاد كرة آخر، ولا يمكن تقييم أي مدرب من مباراتين.

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