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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي ليبي يكشف تفاصيل عن فريق أبو سليم قبل مواجهة الزمالك

فريق أبوسليم الليبي
فريق أبوسليم الليبي

أكد الإعلامي الليبي مؤيد إسكندر، أن مواجهة فريق أبو سليم ضد الزمالك في برج العرب بالكونفدرالية هي مواجهة كلاسيكية وحدث كبير بالنسبة للمشجيعن الليبين، متمنيا أن تكون الروح الرياضية سائدة بين الفريقين داخل ارضية الملعب وتعبر عن كرة القدم في البلدين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق أبو سليم حقق مفاجأة بالتواجد في دور المجموعات بالكونفدرالية خلال المشاركة الأولى في البطولة، وهو فريق حديث العهد، وخلال 4 سنوات صعد للدوري الليبي وصعد للبطولة القارية، وهو نادٍ مجتهد ولديه داعمين، ومجلس إدارة أبو سليم يضم شخصيات جيدة".

وأضاف: "فريق أبوسليم لا يعتمد على لاعبين نجوم، ويعتمد على الجماعية ولديه إدارة فنية جيدة بقيادة شكري الخطوي، وهو من المدربين الجيدين، ولديه خبرات جيدة، ونتمنى تأهل الزمالك وأبوسليم الليبي من تلك المجموعة".

وأتم: "كي نكون أكثر واقعية، فأن فريق أبوسليم لديه حافز كبير وهو يواجه نادٍ كبير بحجم الزمالك، والمنافسة ستكون صعبة بكل تأكيد على الفريق الليبي، في ظل الضغوط الجماهيرية المتوقعة من جانب عشاق الزمالك".

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