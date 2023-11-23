طرد ممثلة من فيلم عالمي بسبب منشوراتها المؤيدة لفلسطين على السوشيال ميديا

تم إقصاء الممثلة ميليسا باريرا من المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "Scream" بعد أن اعتبر صانعو الفيلم منشوراتها المؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي معادية للسامية.

كانت باريرا تنشر بانتظام حول الصراع بين إسرائيل وغزة، وتعبّر عن رأيها في المسألة، بما في ذلك إعادة نشر منشور اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي". واعتبرت شركة الإنتاج Spyglass أنها "لا تتسامح مطلقًا مع معاداة السامية".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، في نفس السياق، تم استبعاد الممثلة سوزان ساراندون من وكالتها في هوليوود بعد أن أعربت عن دعمها للفلسطينيين في تجمع مؤيد لهم. ولم يصدر أي تعليق من ساراندون أو باريرا بخصوص هذه القضية.

قبل الإعلان عن طردها من الفيلم، قامت باريرا بإعادة نشر اقتباس يشير إلى أنها تفضل أن يتم استبعادها بسبب مبادئها، بدلاً من أن يتم تضمينها في مشروع يتعارض مع قناعاتها.

يذكر أن باريرا قادت الأجزاء السابقة من سلسلة أفلام "Scream"، وشاركت أيضًا في نسخة الشاشة الأخيرة من "Carmen" وفيلم المسرحية الموسيقية "In The Heights" لعام 2021.

أصدرت مجلة فارايتي بيانًا يؤكد فيه المتحدث باسم شركة إنتاج Scream 7 Spyglass أن موقف الشركة واضح بشكل لا شك فيه.

وأكدت الشركة أنها لا تتسامح مع معاداة السامية أو التحريض على الكراهية بأي شكل من الأشكال، وتدين الإشارات الكاذبة إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو تشويه الهولوكوست أو أي شيء يتجاوز الخط بشكل صريح ويتحول إلى خطاب كراهية.

يبدو أن المخرج «كريستوفر لاندون»، الذي من المتوقع أن يُخرج فيلم Scream 7، عبر عن موقفه على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي منشور تم حذفه بعد نشره بلحظات على منصة X كتب لاندون فيه، عن استيائه قائلاً: "كل شيء سيء. توقف عن الصراخ، لم يكن هذا هو القرار الذي اتخذته".

ورد أن «توم كروز» قد ظهر دعمه لشخصية بارزة في وكالته نشرت دعمها وانتقادها نحو الصراع الذي يحدث، وقد تعرضت شخصية بارزة في وكالة أخرى لهوليوود، وهي «مها دخيل» من وكالة CAA.

وبسبب منشوراتها على انستجرام ودعمها لأهل غزة، حيث شاركت صورة لحادثة قصف، وقالت: ما الذي يحزن القلب أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية، وبسبب رد فعلها هذا، استبعدت عن مهمتها كـ رئيسة مشاركة لقسم الصور المتحركة، وتركتها الشركة كوكيلة.