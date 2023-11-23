عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تطور مثير لإنقاذ 41 عاملا محاصرين في نفق بالهند| هذا المصير ينتظرهم

صدى البلد

في تقدم ملحوظ لمحاولة إنقاذ عمال الهند المحاصرين في نفق بالهند، كشف مسؤولون أن عمال الإنقاذ الذين يعملون جاهدين على تحرير 41 عاملاً محاصرين في نفق بولاية "أوتاراخاند" الهندية على وشك الوصول إليهم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقع الحادث يوم 12 نوفمبر، حينما انهار جزء من النفق الذي كان يتم بناؤه، ومنذ ذلك الحين، وهم محتحزين تحته، تم توفير المؤن الضرورية للعمال المحاصرين، مثل الأكسجين والمواد الغذائية والمياه، عبر خط أنابيب ممتتد داخل النفق.

على الرغم من تحقيق تقدم جيد في عملية الإنقاذ، إلا أن عائلات العمال وأصدقائهم يشعرون بالقلق والغضب بسبب مدة الوقت الطويل التي يستغرقها الإنقاذ، ووثقت لقطات للعمال المحاصرين عن طريق كاميرا بالمنظار التي تم إرسالها إليهم، وطُلب منهم التعريف عن أنفسهم وتأكيد أنهم سيتم إنقاذهم قريبًا.

استخدمت الحكومة أنابيب جديدة لتوفير المزيد من الأكسجين والغذاء والضروريات الأخرى للعمال المحاصرين، وأرسلت أول وجبة ساخنة لهم منذ 10 أيام يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها عملية الإنقاذ، مع تربة رخوة وصخور صلبة وتساقط الحطام، فإن المسؤولين ما زالوا واثقين من إمكانية إنقاذ العمال قريبًا.

تجرى محاولات للوصول إلى العمال من الجانب الآخر من النفق، حيث تم بناء مسار ونقل المعدات لبدء الحفر العمودي عبر قمة الجبل.

يعتبر نفق "سيلكيارا" في منطقة أوتاركاشي جزء من مشروع طريق سريع طموح يهدف إلى تحسين الاتصال بمواقع الحج الشهيرة في منطقة أوتاراخاند. تقع منطقة أوتاراخاند في ولاية جبلية، وتحتوي على العديد من قمم جبال الهيمالايا والأنهار الجليدية.

اتصال الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

صدمة تعرقل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في انتظار الهدنة.. معبر رفح يستعد لإدخال قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة

إيران: إسرائيل خسرت الحرب في غزة

حشيش وهيروين.. الداخلية تداهم وكر تدوير المخدرات بالقليوبية| صور

مفاجآت نارية داخل الزمالك خلال يناير| لاعب إنبي وأبو جبل بديلا لصبحي

الصحة الفلسطينية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية في غزة

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ