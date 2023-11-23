تطور مثير لإنقاذ 41 عاملا محاصرين في نفق بالهند| هذا المصير ينتظرهم

في تقدم ملحوظ لمحاولة إنقاذ عمال الهند المحاصرين في نفق بالهند، كشف مسؤولون أن عمال الإنقاذ الذين يعملون جاهدين على تحرير 41 عاملاً محاصرين في نفق بولاية "أوتاراخاند" الهندية على وشك الوصول إليهم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقع الحادث يوم 12 نوفمبر، حينما انهار جزء من النفق الذي كان يتم بناؤه، ومنذ ذلك الحين، وهم محتحزين تحته، تم توفير المؤن الضرورية للعمال المحاصرين، مثل الأكسجين والمواد الغذائية والمياه، عبر خط أنابيب ممتتد داخل النفق.

على الرغم من تحقيق تقدم جيد في عملية الإنقاذ، إلا أن عائلات العمال وأصدقائهم يشعرون بالقلق والغضب بسبب مدة الوقت الطويل التي يستغرقها الإنقاذ، ووثقت لقطات للعمال المحاصرين عن طريق كاميرا بالمنظار التي تم إرسالها إليهم، وطُلب منهم التعريف عن أنفسهم وتأكيد أنهم سيتم إنقاذهم قريبًا.

استخدمت الحكومة أنابيب جديدة لتوفير المزيد من الأكسجين والغذاء والضروريات الأخرى للعمال المحاصرين، وأرسلت أول وجبة ساخنة لهم منذ 10 أيام يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها عملية الإنقاذ، مع تربة رخوة وصخور صلبة وتساقط الحطام، فإن المسؤولين ما زالوا واثقين من إمكانية إنقاذ العمال قريبًا.

تجرى محاولات للوصول إلى العمال من الجانب الآخر من النفق، حيث تم بناء مسار ونقل المعدات لبدء الحفر العمودي عبر قمة الجبل.

يعتبر نفق "سيلكيارا" في منطقة أوتاركاشي جزء من مشروع طريق سريع طموح يهدف إلى تحسين الاتصال بمواقع الحج الشهيرة في منطقة أوتاراخاند. تقع منطقة أوتاراخاند في ولاية جبلية، وتحتوي على العديد من قمم جبال الهيمالايا والأنهار الجليدية.