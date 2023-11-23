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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القناة لتوزيع الكهرباء تنجح فى صناعة الأكشاك واعادة تاهيل المحولات القديمة ..صور

صدى البلد

 قام المهندس سامي ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لباكورة تصنيع الاكشاك الحديثه  والمطابقة لأحدث المواصفات الفنيه والعالميه من حيث الجودة والمتانة، وذلك بالورش الرئيسية بالشركة  بعد ان شهدت الورش  تطوير كبير في المباني والمعدات واصبحت مصنع متكامل به احدث المعدات والالات لتصنيع كافة الأكشاك والموزعات وصناديق التوزيع والأثاث الحديث.

 كما تفقد أبو وردة ورشة المحولات التي جري بها ولاول مره إعادة المحولات القديمة التي كانت بالخرده وجري تغيير كافة الملفات لها الي ملفات جديده وكذلك العزل وجري لها عمل كافة الاختبارات بعد تجديدها والتي أعطت كافة الاختبارات صالحيه بنسبة 100/100 مما وفر على الشركه مئات الملايين وتعد هذه احدث الورش بالشركة.

 وقد قرر أبو وردة  عدم تخريد اي محول  او خارج من الشبكة بعد أن أصبح بالشركة ورش علي اعل مستوى من الكفاءة ثم تفقد  ورشة تصنيع أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض والتي تعد واحدة من الورش التي توفر كافة خطط الشركة من خطط الاحلال والتجديد والتوسعات وتوفر سنويا مئات الملايين كما تفقد  ورشة تصنيع الاثاث والتي وفرت الكثير من الأموال على الشركة نتيجة تصنيع كافة الاثاثات لكافة قطاعات الشركة المختلفة ثم تفقد  ورشة إعادة تأهيل الموزعات الخرده والاكشاك ، مطالبا بضرورة اعتماد هذه المواصفات من الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد ان تم إجراء كافة اختبارات الجودة والتي أكدت مطابقة المهمات للمواصفات القياسية العالمية.

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