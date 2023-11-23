عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

لو نسيت الباسوورد..إزاي
لو نسيت الباسوورد..إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

في عالمنا الرقمي المتقدم، يعد نسيان كلمة المرور للشبكة اللاسلكية من التحديات الشائعة التي يواجها الكثيرون. تعد هذه المشكلة مصدر إزعاج للعديد من الأفراد الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى شبكات الواي فاي المألوفة في حياتهم اليومية.

 

طريقة فتح شبكة WiFi لو نسيت الباسوورد

 

 يمكن اتباع الخطوات التالية:

 

1. *التواصل مع مقدم الخدمة:*
  يفضل أولاً الاتصال بمقدم خدمة الإنترنت الخاص بك. يمكنهم توفير دعم فني لاستعادة كلمة المرور أو إعادة تعيينها.

2. *استخدام كلمة المرور الافتراضية:*
  في بعض الأحيان، يكون لدى جميع مودمات الإنترنت كلمة مرور افتراضية. يمكن العثور على هذه المعلومات في دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو عبر البحث على الإنترنت.

3. *إعادة تعيين الجهاز:*
  قد يكون هناك زر لإعادة تعيين إعدادات المصنع على جهاز الراوتر. يمكن العثور على هذا الزر عادةً في الجهاز نفسه. يجب ملاحظة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان جميع الإعدادات المخصصة.

4. *استخدام برامج استرداد كلمات المرور:*
  هناك برامج متاحة على الإنترنت يمكنها مساعدتك في استرداد كلمات المرور المفقودة. يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتحت مسؤوليتك الشخصية.

من الجدير بالذكر أن استخدام هذه الخطوات يجب أن يتم بموافقة صاحب الشبكة، ويجب أن يتم الامتناع عن أي تصرف يخرق قوانين الخصوصية أو ينتهك حقوق الآخرين.

الواي فاي إزاي تفتح شبكة WiFi طريقة فتح شبكة WiFi لو نسيت الباسوورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

صدمة تعرقل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

توأم الـ iPhone..موبايل من شاومي مش هتعرف تفرقه عن آيفون..بسعر 6999 جنيها

أقوى عرض للبلاك فريداي.. اشتر هاتف سامسونج الرائد S20 بسعر 5000 جنيه

الأسعار بتنزل.. Vivo أصدر موبايل جديدا بـ 4300 جنيه

خصم 66%.. عرض البلاك فريداي|اشتري iPhone 12 Pro بـ 13 ألف جنيه

قيمة مقابل سعر|أفضل موبايل سامسونج تشتريه في البلاك فريداي بسعر منخفض جدًا

بسعر 1000 جنيه| أحدث سمارت ووتش تنافس Apple Watch وبنفس التصميم

هواوي تطمئن عشاق هواتفها.."دعم تطبيقات أندرويد مستمر"

أقوى موبايل منافس لشاومي وأوبو من OnePlus.. بأفضل كاميرا

ترشيحاتنا

في انتظار الهدنة.. معبر رفح يستعد لإدخال قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة

إيران: إسرائيل خسرت الحرب في غزة

حشيش وهيروين.. الداخلية تداهم وكر تدوير المخدرات بالقليوبية| صور

مفاجآت نارية داخل الزمالك خلال يناير| لاعب إنبي وأبو جبل بديلا لصبحي

الصحة الفلسطينية تحمل الأمم المتحدة مسؤولية اعتقال الطواقم الطبية في غزة

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ