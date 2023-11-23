بعد اختطاف الاحتلال عدداً منهم.. انتشار أشلاء الشهداء في مستشفى الأندونيسي بغزة

أفاد مراسل قناة الميادين الفلسطينية في شمال غزة ، اليوم الخميس، بانتشار أشلاء الشهداء في الطابق الثاني من المستشفى الإندونيسي حيث قام الاحتلال باختطاف عدد منها.

كما قامت قصف الزوارق الإسرائيلية بقصف مواقع قبالة شواطئ رفح.

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس، بدوي صفارات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي و استهداف عسقلان برشقة صاروخية.

وكانت قد أعلنت قطر، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل سيكون خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن المحادثات التي تجريها بلاده ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين كل من إسرائيل وحركة حماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وأضاف الأنصاري أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات المقبلة.