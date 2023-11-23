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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رفعت فياض: مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي بتهجير سكان غزة ومغادرة أراضيهم.. فيديو

الكاتب صحفي رفعت
الكاتب صحفي رفعت فياض

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن الجيش الإسرائيلي، ينفذ حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مضيفا أن الهدف من الحرب هو قتل عدد أكبر من المدنيين الفلسطينيين.

رفعت فياض:الجيش الإسرائيلي نفذ جريمته بذريعة القضاء على حركة حماس

وأضاف رفعت فياض خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمته بذريعة القضاء على حركة حماس وأنها تريد التخلص من الجماعة الإرهابية، لافتاً إلى أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها.


ولفت الكاتب الصحفي رفعت فياض، إلى أن هناك حركة مقاومة كبيرة من قبل الفصائل الفلسطينية لمواجهة الكيان المحتل، الذي يلقى دعما كبيرا من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن جهود مصر في الإغاثة لدعم الفلسطينيين، و مصر أفشلت المخطط الإسرائيلي بتهجير سكان غزة ومغادرة أراضيهم.

 

 

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