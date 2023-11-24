بحضور لفيف من القيادات.. مؤتمر برعاية حزب المستقلين الجدد لدعم السيسي

يعقد حزب المستقلين الجدد اليوم مؤتمرا حاشدا بمحافظه الدقهليه لدعم وتاييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بان هذا المؤتمر سيحضره لفيف من القيادات السياسيه والشخصيات العامه بالمحافظه واهالي مركز ومدينه نبروه التي سيعقد فيها المؤتمر.



وكد بلاط ان هذا الحفل ياتي ضمن خطه الحزب لدعم الرئيس السيسي في مختلف المحافظات بعقد مؤتمرات شعبيه بجانب حملات طرق الابواب التي نفذها الحزب في العديد من المحافظات.



وسيحضر الحفل العديد من رؤساء الاحزاب وسيتضمن المؤتمر استعراض الانجازات التي تحققت علي مدار العسر سنوات الماضيه في كافه المجالات