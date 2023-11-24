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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر جماهيرى برعاية حزب المصريين الأحرار لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

عقد حزب المصريين الأحرار بأمانة الجيزة؛ اجتماعًا تنظيميا، لمناقشة الترتيبات النهائية للمؤتمر الجماهيري الحاشد الذى سيقام اليوم بحضور قيادات الحزب وشخصيات عامة وكبار عائلات الصف، لتأييد ودعم مرشح الحزب الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وذلك بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بالجيزة .

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الأمين العام الدكتورة هبة واصل ، ومتابعة الأمين المساعد المهندس مصطفي الخيال.

قاد الاجتماع التنظيمي عمرو هيكل الأمين المساعد لمحافظة الجيزة، بحضور شيخ البلد عبدالعزيز رسمي هيكل، وهيئة مكتب الصف بقيادة عبد الرحمن علام.

وشارك الأجتماع من كبار العائلات منهم :" أبو بدوي، وهيكل، وأبو حامد، وداوود ، وإمبابي، وأبو مني، والمنشاوي، عبلي، وزايد وآخرين".

وناقش كافة التدابير والترتيبات اللازمة للخروج بأفضل صورة للمؤتمر مع التمثيل الكامل لكافة فئات المجتمع وابناء الجيزة وبخاصة الصف في مؤتمر دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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