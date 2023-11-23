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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تطوير التعليم بالوزراء» يستقبل وفدًا من هيئة «الجايكا» اليابانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية .

وقد ضم الوفد الياباني يازاكي جنتارو نائب مدير الجايكا، و اوكوبو كايوكو، ماسودا كوتومي ممثلي هيئة الجايكا، دينا كرم رئيس برامج، عمر الشريف مسئول برامج، وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من مسؤولي صندوق تطوير التعليم.

واستعرض  الدكتور أحمد الحيوي، خلال اللقاء، أحدث التطورات التي أجريت  على المجمعات التكنولوجية التابعة للصندوق وتطورها حيث انها اصبحت جامعة تكنولوجية مصرية باسم جامعة مصر التكنولوجية الدولية تتبع وزارة التعليم العالي وتحت اشراف صندوق تطوير التعليم تضم ثلاث كليات تكنولوجية بكل من القاهرة والفيوم واسيوط واربع مدارس فنية ومدرسة مهنية واحدة يأتي هذا تماشيا مع سياسة الدولة في التوسع لانشاء الجامعات التكنولوجية ، وقدم عرضًا مصورًا بالفيديو لتوضيح اماكن الكليات والمدارس ومراحل الدراسة والأنشطة الطلابية، والبرامج الدراسية بكل كلية ومدرسة وطرق التدريس وكيفية تدريب الطلاب داخل الورش والمعامل.

عقب ذلك، وفي ختام الزيارة اصطحب الدكتور  أحمد الحيوي، الوفد الياباني في جولة ميدانية داخل عددًا من المنشآت التعليمية والورش الفنية والمعامل التابعة لجامعة مصر الدولية والكلية التكنولوجية بالقاهرة والمدرسة الفنية، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه صندوق تطوير التعليم المصري، في تأهيل وبناء الطالب فنيا وعلميا، وكيف يتم إعداده للالتحاق بسوق العمل .

وعلى جانب اخر كان قد وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ويمثله الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية، ويمثلها  الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة.


وحضر توقيع البروتوكول المستشار محمد إبراهيم المستشار القانوني للصندوق، الدكتور محمد بدوي عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، الدكتور إسلام هلالي عميد الكلية التكنولوجية بالفيوم، الدكتور أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية بأسيوط، الدكتورة أميمة نبيل مساعد الأمين العام للصندوق ، و  عبد المجيد محمد عبد المجيد المدير المالي والإداري بالصندوق ، و  مصطفى أحمد أمين عام الجامعة التكنولوجية، ومن جامعة الإسكندرية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، الدكتوروليد البرقي وكيل كلية الهندسة لخدمة المجتمع ومدير المركز الهندسي، الدكتور عبد العزيز عمارة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس .


قال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام للصندوق، إن البروتوكول يهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين  جامعة الاسكندرية، وصندوق تطوير التعليم في مجالات الاستشارات الهندسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى الخاصة بجامعة مصر التكنولوجية الدولية التي يشرف عليها الصندوق.


وأضاف في – البيان الصحفي الصادر عن الصندوق – أن البروتوكول يشمل قيام جامعة الإسكندرية من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة له بتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة مصر التكنولوجية الدولية التابعة للصندوق أو أي جهة أخرى يحددها صندوق تطوير التعليم، كما تلتزم الجامعة من خلال خبراء مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات التابعة للجامعة بتصميم البرامج التدريبية التي تحقق الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة  المتدربين بجامعة مصر التكنولوجية الدولية أو أي جهة أخرى يحددها الصندوق  .


وأوضح «الحيوي» أن البروتوكول يأتي حرصا من الصندوق على رفع كفاءة اعضاء هيئة التدريس، ورفع جودة التعليم في جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي تضم ثلاث كليات تكنولوجية وهي كلية القاهرة التكنولوجية، وكلية الفيوم التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، كما تضم الجامعة خمسة مدارس فنية .


وأشار الدكتور أحمد الحيوي، إلى أنه يحق لصندوق تطوير التعليم بموجب هذا البروتوكول الاستفادة من خبرات المركز الهندسي للخدمة العامة بكلية الهندسة التابع لجامعة الإسكندرية، فى مجال الاستشارات الهندسية أو التصميم أو الإشراف الدائم أو الدوري بحسب الأحوال، على العمليات المسندة من الصندوق أو بالانابة عنه في أي مما ذكر طبقا لما يتفق عليه بين الطرفين في كل عملية على حدة.

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