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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرامة كبرى تنتظر المقبلين على الزواج فى هذه الحالة وفقا للقانون

الزواج
الزواج

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات لكل من يتلاعب في عقد الزواج، من خلال تغيير السن المحددة للزواج فى العقد بالحبس والغرامة وذلك وفقًا للقانون فيما يلى:

 

عقوبة تغيير السن 

نصت المادة 227 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

 

ويُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

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