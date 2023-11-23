برلمانية: تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي 2023 نتاج اهتمامها بالبحث العلمي

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن حصول مصر في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 على المركز الـ 90 على مستوى العالم، وتقدمها 5 مراكز مُقارنة بالعام الماضي، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة في دعم البحث العلمي والاهتمام به.

وقالت “نجاتي”، في تصريحات صحفية لها اليوم، الخميس، إن هذا التقدم الملحوظ جاء نتاج جهود عظيمة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتورة عبير الشاطر، مساعد الوزير للشئون الفنية، المُشرف العام على بنك المعرفة المصري.

وأضافت: “هذا التقدم الذي حققته مصر يمثل أهمية كبيرة، خصوصا بعد أن شهدت الفترة الماضية اهتماما كبيرا بملف التعليم العالي وتعدد أنماطه، فضلا عن الاهتمام غير المسبوق بالبحث العلمي”.

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر اتجهت نحو تطوير أنماط المعرفة واستغلال التطور التكنولوجي في البحث العلمي، وهو ما يساهم في دعم الابتكار بجميع المجالات.

وشددت النائبة رغدة نجاتي، على أهمية البحث العلمي والابتكار في تحقيق التقدم لمصر في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد وغيرها من المجالات.

وأوضحت أن هناك تركيزا كبيرا داخل الجامعات لاستغلال التطور التكنولوجي في الدراسات والأبحاث، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة.