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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرب.. انخفاض كبير في الصادرات والواردات الفلسطينية

صدى البلد

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر سبتمبر  من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 125.9 مليون دولار.

وأضاف الإحصاء في بيان، اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق.

وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول العام الجاري، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 34% مقارنة بالشهر السابق، إذ بلغت قيمتها 9.8 مليون دولار.

كما انخفضت الواردات خلال شهر سبتمبر العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 5% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمتها 677 مليون دولار.

وقال الإحصاء إن الواردات من إسرائيل انخفضت خلال شهر سبتمبر من عام 2023 بنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر سبتمبر من عام 2023. 

كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 12% مقارنة بالشهر السابق.

وسجل الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر سبتمبر من عام 2023 مقارنة بالشهر السابق، كما انخفض بنسبة 6% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2022، إذ بلغت قيمة العجز 551.1 مليون دولار.

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