أنشطة فنية متنوعة بعدد من المسارح والمراكز الثقافية والمكتبات غدا وبعد غد

يشهد عدد من المسارح والمراكز الثقافية والمكتبات بالقاهرة نشاط فني في عدة مجالات منها الغناء والسينما والفنون التشكيلية خلال الشهر الجاري وديسمبر المقبل.



ففي معهد جوته "المركز الثقافي الألماني" تشهد قاعة الفعاليات مساء غد /الجمعة/ معرض " شيء آخر" الذي يجمع أعمال الفنانة المصرية نورهان معيوف، والمصور الألماني فالنتين جوبل والفنان المصري متعدد التخصصات "مو الدى ".



وعلى خشبة مسرح مركز "ساحة روابط للفنون والثقافة" بالقاهرة مساء بعد غد /السبت/ يشهد لقاء ثقافي سينمائي للتعرف على" نتاج ورشة التوثيق والوعي البصري" ومشروعات تخرج الدفعة الأولى لساحة روابط، وسيتم عرض مجموعة أفلام قصيرة.



ويذكر أن ورشة التوثيق والوعي البصري هي مبادرة لتعليم صناعة الأفلام التسجيلية القصيرة يقدمها المخرج والمصور محمد فتح الله وسوف تقدم الورشة الجديدة ابتداء من يوم 16 ديسمبر المقبل فى ستوديو عماد الدين.



وفي مكتبة مصر الجديدة تقام تدريبات وورش لتعليم الفنون التشكيلية بداية من /السبت/ المقبل لشباب الفنانين التشكيليين ولمدة شهر كامل، حيث سيتم بداية جديدة لورشة "البورترية زيت" لتعليم البورتريه في خمس مستويات للتعرف على الخامات والأدوات وقواعد الظل والنور والنسب والأبعاد وتعليم التظليل بشكل احترافي، وطرق التلوين بالألوان المختلفة .



وفي ساقية الصاوي يقام حفل موسيقي غنائي لفريق " starge 5 "على خشبة مسرح النهر مساء يوم /الأربعاء/ 6 ديسمبر المقبل حيث يتم تقديم عدد من أحدث المقطوعات الموسيقية والأغاني الخاصة بالفرقة والتي تقدم الأغاني الغربية بشكل أساسي وكذلك الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز الأمريكية، ويقوم الفريق بتقديم موسيقى مختلفة وهو من الفرق الموسيقية الجديدة المستقلة ومن الفرق الحديثة التي تعتمد على كوادر جيدة من العازفين.