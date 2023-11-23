الجداوى: الظروف العالمية تجعلنا نطرح المزيد من الأفكار الإيجابية لإدخال الفرحة على المرضى

أكد محمد الجداوى، مدير التسويق بشركة “ال جى مصر” للإلكترونيات، أن الظروف العالمية الحالية أصبحت فى احتياج حقيقى لطرح المزيد من الأفكار والمبادرات التى تبعث على مزيد من التفاؤل.

وقال “الجداوي”، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن شعار جديد يحمل معانى “الحياة للأفضل”، إن هذا الفكر تم إطلاقه للشركة فى دول مختلفة.

وأضاف أن الشركة العالمية سوف تعمل على مزيد من المبادرات الصحية لإضفاء المزيد من السعادة للمرضى

وأوضح أنه تم التبرع لعدد من المستشفيات بأجهزة تكييف تقدم هواءً نقيا، وهى مبادرة مهمة وسوف يتم الاستمرار بها تحت مبدأ تعريف الناس بفكرة أهمية الهواء النقى لجميع البشر، خاصة المرضى.

وأشار إلى أنه تمت المساهمة أيضا لعدد من المتزوجين الجدد بأجهزة متنوعة.

ولفت إلى أنه تم التعاون مع عدد كبير من المدارس المجتمعية فى محافظات مختلفة.