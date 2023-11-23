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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر العربي للأساليب الحديثة لإدارة المستشفيات ديسمبر المقبل

العربية للتنمية الإدارية
"العربية للتنمية الإدارية"

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في نسخته الـ22 بعنوان "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة -الفرص والتحديات" خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر القادم في القاهرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة للجامعة العربية، وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار.


وأكدت المنظمة العربية للتنمية الادارية - في بيان اليوم/ الخميس/ - أن أهمية المؤتمر تأتي من التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي حاليًا في القطاع الصحي العربي والإفريقي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.


وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.


ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، رؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، أعضاء الاتحادات الطبية ونقابات المهن الطبية، عمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، ممثلي هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، العاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.
 

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