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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر أفشلت المخططات المُحاكة للمنطقة.. ومؤسسات الدولة على قلب رجل واحد

عمرو السنباطي عضو
عمرو السنباطي عضو مجلس النواب

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب  دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر،  أن نجاح الوساطة المصرية في الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين ، يعكس الجهود المصرية المضنية التي بذلتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة.


ووجه السنباطي  التحية و التقدير لجهود القيادة السياسية  المصرية الواعية ، التي سعت و استهدفت في كافة تحركاتها  للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة للقضية الفلسطينية ، بتبني  مطلب  حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، و هو  الموقف الذي نادت به مصر على مدار سنوات و اعتبرته أحد ثوابتها الذي لا يمكن أن تحيد  عنه .

و أكد  السنباطي على خطورة  محاولات جر المنطقة لأزمات  بتوسيع دائرة الصراع ،  و دخول أطراف جديدة في المعركة المشتعلة ، موضحا أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا من خلال الطرح و الحل المصري الذي عرضته أمام المجتمع الدولي ، لضمان  الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

و أشاد السنباطي بالموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية موضحا أنه يستهدف تصفية القضية  ، و يمثل  تهديدا مباشرا للأمن القومي  المصري   ، مشيدا في ذات الوقت بموقف مصر الحاسم ، الذي أكد  أنه حال حدوث أي سيناريو تستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي.

و قال السنباطي أن مصر أفشلت المخططات التي تحاك للمنطقة و في القلب منها مصر ، موضحا أن القيادة السياسية  أدركت هذه المخططات مبكرا و أحبطتها موضحا أن المخطط يستهدف الإيقاع بمنطقة  الشرق الأوسط في فخ لا تخرج منه إلى الأبد .

و أكد السنباطي  أن مصر تقوم بدورها السياسي  و الإنساني على أكمل وجه ، سواء من خلال الإتصالات السياسية و الدبلوماسية و التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصري .

و أكد السنباطي أن ما  تبذله الدولة المصرية و أجهزتها من  جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ،  هو خط الدفاع الأول عنها  ، موضحا  أن تجديد  البرلمان تفويضه للرئيس في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي يؤكد أن الدولة المصرية و مؤسساتها  على قلب  رجل واحد لتحقيق المصلحة المصلحة العليا للدولة المصرية .

و قال السنباطي إن جرائم الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم و لابد من المحاسبة على هذه الجرائم .

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