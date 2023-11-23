برلماني: مصر أفشلت المخططات المُحاكة للمنطقة.. ومؤسسات الدولة على قلب رجل واحد

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن نجاح الوساطة المصرية في الوصول إلى إتفاق تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين ، يعكس الجهود المصرية المضنية التي بذلتها الدولة المصرية منذ بداية الأزمة.



ووجه السنباطي التحية و التقدير لجهود القيادة السياسية المصرية الواعية ، التي سعت و استهدفت في كافة تحركاتها للوصول إلى حلول نهائية ومستدامة للقضية الفلسطينية ، بتبني مطلب حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية ، و هو الموقف الذي نادت به مصر على مدار سنوات و اعتبرته أحد ثوابتها الذي لا يمكن أن تحيد عنه .

و أكد السنباطي على خطورة محاولات جر المنطقة لأزمات بتوسيع دائرة الصراع ، و دخول أطراف جديدة في المعركة المشتعلة ، موضحا أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا من خلال الطرح و الحل المصري الذي عرضته أمام المجتمع الدولي ، لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط .

و أشاد السنباطي بالموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية موضحا أنه يستهدف تصفية القضية ، و يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري ، مشيدا في ذات الوقت بموقف مصر الحاسم ، الذي أكد أنه حال حدوث أي سيناريو تستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي.

و قال السنباطي أن مصر أفشلت المخططات التي تحاك للمنطقة و في القلب منها مصر ، موضحا أن القيادة السياسية أدركت هذه المخططات مبكرا و أحبطتها موضحا أن المخطط يستهدف الإيقاع بمنطقة الشرق الأوسط في فخ لا تخرج منه إلى الأبد .

و أكد السنباطي أن مصر تقوم بدورها السياسي و الإنساني على أكمل وجه ، سواء من خلال الإتصالات السياسية و الدبلوماسية و التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصري .

و أكد السنباطي أن ما تبذله الدولة المصرية و أجهزتها من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ، هو خط الدفاع الأول عنها ، موضحا أن تجديد البرلمان تفويضه للرئيس في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي يؤكد أن الدولة المصرية و مؤسساتها على قلب رجل واحد لتحقيق المصلحة المصلحة العليا للدولة المصرية .

و قال السنباطي إن جرائم الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم و لابد من المحاسبة على هذه الجرائم .