الاتحاد المصري للتجديف يقيم المهرجان العالمي للحفاظ على المياه نقية وصالحة

يقيم الاتحاد المصري للتجديف برئاسة عمرو النوري، للعام الثاني على التوالي، المهرجان العالمي للحفاظ على المياه وجعلها نقية وصالحة تحت شعار «لا للكربون.. لا للتلوث.. مياه نقية».



يقام المهرجان السبت المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، بالنادي المصري للتجديف من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحًا.



ويحضر المهرجان شخصيات عالمية وهامة في التجديف العالمي، من الصين وكوريا الشمالية، ويستقبل رئيس الاتحاد المصري للتجديف سفير الصين بجمهورية مصر العربية.



ويقام المهرجان للسنة الثانية على التوالي؛ إذ أقيم في العام الماضي، وتم اختيار القاهرة كان لاستضافة مصر قمة المناخ «COP 27» خلال نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ.



وأقيم المهرجان الدولي للتجديف في نسخته الأولى تحت شعار «لا للكربون.. لا للمخلفات.. مياه نظيفة» تماشيا مع قمة المناخ، وحضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجين كريستوف، رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، ولياو لي تشيانج السفير الصيني بمصر، والدكتور عمرو النوري رئيس اتحاد التجديف في مصر.



وشارك في مهرجان العام الماضي، 120 لاعبا ولاعبة من 10 دول حول العالم؛ حيث كان التجديف على مسافة 1000 متر، بداية من كوبري جامعة القاهرة، حتى نافورة نهر النيل أمام النادي المصري للتجديف.