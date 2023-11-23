عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد المصري للتجديف يقيم المهرجان العالمي للحفاظ على المياه نقية وصالحة

الاتحاد المصري للتجديف
الاتحاد المصري للتجديف

يقيم الاتحاد المصري للتجديف برئاسة عمرو النوري، للعام الثاني على التوالي، المهرجان العالمي للحفاظ على المياه وجعلها نقية وصالحة تحت شعار «لا للكربون.. لا للتلوث.. مياه نقية».


يقام المهرجان السبت المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، بالنادي المصري للتجديف من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحًا.


ويحضر المهرجان شخصيات عالمية وهامة في التجديف العالمي، من الصين وكوريا الشمالية، ويستقبل رئيس الاتحاد المصري للتجديف سفير الصين بجمهورية مصر العربية.


ويقام المهرجان للسنة الثانية على التوالي؛ إذ أقيم في العام الماضي، وتم اختيار القاهرة كان لاستضافة مصر قمة المناخ «COP 27» خلال نوفمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ.


وأقيم المهرجان الدولي للتجديف في نسخته الأولى تحت شعار «لا للكربون.. لا للمخلفات.. مياه نظيفة» تماشيا مع قمة المناخ، وحضر الفعالية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجين كريستوف، رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، ولياو لي تشيانج السفير الصيني بمصر، والدكتور عمرو النوري رئيس اتحاد التجديف في مصر.


وشارك في مهرجان العام الماضي، 120 لاعبا ولاعبة من 10 دول حول العالم؛ حيث كان التجديف على مسافة 1000 متر، بداية من كوبري جامعة القاهرة، حتى نافورة نهر النيل أمام النادي المصري للتجديف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

ترشيحاتنا

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

بدون شروط مالية.. عواد يوافق على التجديد للزمالك

أول تعليق من الصين عقب إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الصليب الأحمر في غزة: تعرضنا لإطلاق نار خلال محاولتنا إيصال الدعم لشمال القطاع

وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ