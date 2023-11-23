زيادة التبادل التجاري بنسبة 13.0% بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء والتي بلغت4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.8 %.

ووفقا للبيانات الاحصائية ،تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:



1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.

2- السودان : بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.

3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 17.4 % من إجمالي التكتل.

4- كينيا :بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.

5- تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

وعن أهم السلع المصدرة أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ملح وأحجار وأسمنت احلت المركز الاول في ترتيب السلع بقيمة صادرات بلغت ( 495 مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.

2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع .

3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع.



الواردات

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء حسبما اعلن الجهاز 1144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل.



وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.

2- كينيا :بلغــت قيمـــة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.

3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الــــواردات (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.

4- تونس : بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.

5- بنين : بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:



1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من اجمالي أهم السلع.

2. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من اجمالي أهم السلع .

3. قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 % من اجمالي أهم السلع .