عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة التبادل التجاري بنسبة 13.0% بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال عام 2022

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  قيمة إجمالي الصادرات الى دول الساحل والصحراء والتي بلغت4730 مليون دولار خـلال 2022 مقابل 4084 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.8 %. 

ووفقا للبيانات الاحصائية ،تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 77.2% من إجمالي هذا التكتل.

 

وجاء ترتيب الدول كالتالي:


1- ليبيــا: بلغـت قيمــة الصــادرات (1215 مليون دولار) بنسبه 25.7 % من إجمالي التكتل.
2- السودان : بلغــت قيمـة الصـادرات (929 مليون دولار) بنسبه 19.6% من إجمالي التكتل.
3- المغرب: بلغــت قيمــة الصــادرات (822 مليون دولار) بنسبه 17.4 % من إجمالي التكتل.
4- كينيا :بلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 7.5 % من إجمالي التكتل.
5- تونس : بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالي التكتل.

 

وعن أهم السلع المصدرة أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  أن  ملح وأحجار وأسمنت احلت المركز الاول في ترتيب السلع  بقيمة صادرات  بلغت ( 495 مليون دولار ) بنسبة 27.6 %من اجمالي أهم السلع.

2. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 446 مليون دولار ) بنسبة 24.9 % من اجمالي أهم السلع .
3. أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 375 مليون دولار ) بنسبة 20.9% من اجمالي أهم السلع.
 

الواردات

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الساحل والصحراء حسبما اعلن الجهاز 1144 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 1092مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4.8 %.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 90.1% من إجمالي هذا التكتل.


وجاء ترتيب الدول كالتالي:
1- السودان: بلغــت قيمـة الــواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 44.1% من إجمالي التكتـل.
2- كينيا :بلغــت قيمـــة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 26.9% من إجمالي التكتل.
3- ليبيـا: بلغــت قيمـــة الــــواردات (89 مليون دولار) بنسبه 7.8 % من إجمالي التكتل.
4- تونس : بلغت قيمة الواردات (72 مليون دولار) بنسبه 6.3 % من إجمالي التكتل.
5- بنين : بلغت قيمة الواردات (56 مليون دولار) بنسبه 4.9% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:


1. بن وشاي وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 281 مليون دولار ) بنسبة 31.5 % من اجمالي أهم السلع.
2. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 206مليون دولار ) بنسبة 23.1 % من اجمالي أهم السلع .
3. قطن بلغت قيمة الواردات ( 199 مليون دولار ) بنسبة 22.3 % من اجمالي أهم السلع .

إجمالي الصادرات التبادل التجاري السلع المستوردة السلع المصدرة الساحل والصحراء ترتيب أهم السلع المصدرة دول الساحل والصحراء دول إفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

ترشيحاتنا

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

بدون شروط مالية.. عواد يوافق على التجديد للزمالك

أول تعليق من الصين عقب إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الصليب الأحمر في غزة: تعرضنا لإطلاق نار خلال محاولتنا إيصال الدعم لشمال القطاع

وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ