عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر بالكويت تناشد المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم المستقبل

قنصلية مصر بالكويت
قنصلية مصر بالكويت

ناشدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت ، المصريين المتواجدين في الكويت بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج المقررة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل .. مؤكدة على أهمية هذه المشاركة لأنها تسهم في رسم مستقبل الوطن.


وقالت السفارة ، في بيان لها اليوم الخميس ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ومتواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة ، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.


وأشارت السفارة إلى أن مواعيد الاقتراع ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بصالة (عب) بأرض المعارض الكويتية في منطقة (مشرف) .. مؤكدة استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

الخارجية القطرية تعلن اتخاذ إجراء جديد مع حماس بشأن الإفراج عن الأسرى

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

فرج عامر يكشف سبب خوف بعض اللاعبين من التعاقد مع بيراميدز

ترشيحاتنا

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي

بدون شروط مالية.. عواد يوافق على التجديد للزمالك

أول تعليق من الصين عقب إطلاق كوريا الشمالية قمراً صناعياً للتجسس

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الصليب الأحمر في غزة: تعرضنا لإطلاق نار خلال محاولتنا إيصال الدعم لشمال القطاع

وفاة الكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل في العالم العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

فيديو

باباكي فخور بيكي.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الصورة| ما القصة؟

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ