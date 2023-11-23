سفارة مصر بالكويت تناشد المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم المستقبل

ناشدت سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت ، المصريين المتواجدين في الكويت بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية في الخارج المقررة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل .. مؤكدة على أهمية هذه المشاركة لأنها تسهم في رسم مستقبل الوطن.



وقالت السفارة ، في بيان لها اليوم الخميس ، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ومتواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة ، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.



وأشارت السفارة إلى أن مواعيد الاقتراع ستبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بصالة (عب) بأرض المعارض الكويتية في منطقة (مشرف) .. مؤكدة استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت عليهم.

