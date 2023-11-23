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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع يلتقي وفد شركة سيمنس لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من شركة سيمنس، برئاسة مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس، يرافقها رالف لينين رئيس قسم مبيعات وخدمات ما بعد البيع لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس، ومصطفي الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر، ووائل عمر نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.

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تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتدريب وتطوير نظم التحكم لأسطول كراكات الهيئة.

كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون للارتقاء بكفاءة منظومة محاور العبور بتطوير نفق الشهيد أحمد حمدي 1، إلى جانب دراسة مشروع إنشاء مركز تحكم ومراقبة مركزي لكافة مرافق العبور بين ضفتي القناة، علاوة على دراسة التعاون المشترك في مجال تطوير آليات التدريب بمراكز التدريب الفنية التابعة لهيئة قناة السويس وتدريب العمالة الفنية بشركات و ترسانات الهيئة.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون التي تجمع هيئة قناة السويس بشركة سيمنس كأحد شركاء النجاح الفاعلين والداعمين 
لاستراتيجية الهيئة الطموحة للتطوير.

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تضع نصب أعينها تطوير آليات العمل ومواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري بتبني رؤية طموحة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة من خلال استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية واعتماد النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة الخدمات والمعاملات فضلا عن رفع كفاءة العنصر البشري في كافة القطاعات.

من جانبها، أكدت مارجريتا أدرنجا رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية لشركة سيمنس أن الرؤية المستقبلية الواعدة لقناة السويس تطرح أفاقا جديدة للتعاون المستقبلي مع سيمنس في مجالات تتعلق بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والتدريب، علاوة على إدخال منظومة الحلول التقنية لدعم مشروعات الاستزراع السمكي ومحطات تنقية المياه التابعة للهيئة.  

من جانبه، أعرب مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر عن تطلعه لاستكمال التعاون مع هيئة قناة السويس في مجالات جديدة تدعم توجه الهيئة للتطوير كمرفق ملاحي هام على الصعيد العالمي وكمؤسسة اقتصادية وتنموية داعمة للاقتصاد المصري.

 

                         

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