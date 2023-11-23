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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 430 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الشوارع والميادين

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمرة وذلك بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

 


 و أوضح "مختار" انه تم رفع 430 طن قمامه و10طن اتربه وناتج تقليم أشجار واستكمال كسح مياة الامطار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 7 وحدات محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا و بني عبيد وشربين وبلقاس ونبروه بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.


و أوضح  محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والسيد محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ،  الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي حيث تم المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شملت الاعمال تقليم الأشجار  المتشابكة فروعها بالاسلاك الكهربائيه حفاظا علي الأرواح بشارع الجيش امام مديريه التموين و شارع الجمهوريه امام الجامعه و حديقه شجره الدر وحديقه مركز شرطه حي اول و عدد من الحدائق العامه وتم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه سندوب والمجزر والشيخ حسانين والطميهي والترعه وأحمد ماهر والجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته والسيد سليم والمشايه والجمهورية و عبد السلام عارف و سكه سندوب و بورسعيد و العباسي و ساميه الجمل و العبور و حي الجامعه وجيهان و سعد زغلول والدراسات و قناه السويس و عزبه الشال و عزبه عقل وتم الانتهاء من كسح الأمطار بكافه شوراع المنصوره وتم تسليك بالوعات الامطار بشارع الجمهوريه وتم تركيب بالوعات امطار أمام كليه الحقوق لتصريف تجمعات امطار و تقليم الأشجار  وتم رفع كفاءه النظافه العامه حول محيط المدارس.

وتم رفع الأتربة ورفع المخلفات الصلبه بشارع عبد السلام عارف وأحمد ماهر وساميه الجمل و ترميم رصيف طلعه شارع الجمهورية بالقرب من البارون و ترميم رصيف الجزيره الوسطي بشارع الجمهوريه امام كليه الطب، وفي ذات السياق وتنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية تابع رئيس حي شرق المنصورة اعمال النظافة بالميادين العمومية بنطاق الحي شملت ميدان رمسيس وميدان ام كلثوم و شارع الجيش بالكامل.


و أكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

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الأسلاك الكهربائية الحدائق العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حى غرب المنصورة مدينة المنصورة وضواحيها نظافة وتجميل مدينة المنصورة وحدات محلية

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