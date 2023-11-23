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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض رشاقتها | شاهد

دنيا المصري
دنيا المصري

نشرت الفنانة دنيا المصري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت دنيا المصري، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأخضر والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت دنيا المصري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت دنيا المصري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

وإليكم صور دنيا المصري 

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