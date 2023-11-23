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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: الاكتظاظ والظروف غير الصحية في غزة يؤديان إلى انتشار كبير للأمراض

غزة
غزة

أكدت وكالة الأونروا، أن الاكتظاظ والظروف غير الصحية في غزة يؤديان إلى انتشار كبير للأمراض، لا سيما التنفسية والجلدية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يتحملان المسئولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة.

 

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: "الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى، واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي".

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