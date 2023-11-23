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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 16 طنا من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر فى القليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت اليوم، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة ملاحقة المصانع والمخازن غير المرخصة، التي يحاول القائمين عليها إنتاج تصنيع مواد وأسمدة ومخصبات زراعية، من منتجات مجهولة المصدر، لا تصلح للاستهلاك، بهدف تحقيق مكاسب كبيرة بطريقة غير مشروعة.
وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن للإتجار في الأسمدة والمخصبات الزراعية بمضبوطات بلغت16.1 طن أسمدة ومخصبات زراعية مقلدة وبدون فواتير ومحظور تداولها وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية أمن القليوبية شرطة البيئة والمسطحات مديرية أمن القليوبية منتجات مجهولة المصدر

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