أخبار السيارات| إرشادات مهمة لتفادي سرقة السيارات ... جيلي x3 pro الهاتشباك 2024 بـ 780 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قد تتعرض السيارات للسرقة ولكن هناك طرق يمكن الحفاظ بها علي سياراتك من السرقة من ضمنها ركنها في جراج لتفادي تعرضها للسرقة من خلال أحد المارة بالشوارع ، وذلك لأن السيارات التي يتم ركنها في الشوارع تكون اكثر عرضة للسرقة .

تتواجد داخل سوق السيارات المصرية باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين المصريين خصوصا بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تطلق شركة ميتسوبيشي اليابانية العديد من طرازات وفئات السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري ، من اجل توافر جميع إصدارات ميتسوبيشي أمام المواطنين ، ذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك برغم زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بسبب الاضطرابات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الكهربائي الجديد هيونداي أيونيك 5 N ، وتنتمي أيونيك 5 N الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر أيونيك 5 N بتصميم مميز ومحرك قوي .

أطلقت شركة كاديلاك منذ 3 سنوات خطها الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية ، واليوم اطلقت سيارة كاديلاك اوبتيك الكهربائية، وتنتمي اوبتيك الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم .