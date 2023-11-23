جيش الاحتلال: اعتقال مدير مستشفى الشفاء وتحويله إلى الشاباك للتحقيق معه

أعلن جيش الاحتلال، أنه تم اعتقال مدير الشفاء وتحويله إلى الشاباك للتحقيق معه بعد ظهور أدلة على أن المستشفى كان بمثابة المقر الرئيسي لحماس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها قررت وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في إجلاء الجرحى والطواقم الطبية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يتحملان المسئولية عن اعتقال طواقم طبية في قطاع غزة .

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: "الاحتلال تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى واعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي".