حركة فتح : مساعي الحكومة الإسرائيلية استعمارية واستغلالية | فيديو

قال الدكتور جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا، إن ما يتم التطلع إليه هو نهاية الحرب و القصف و التدمير، والمذابح غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

المتحدث باسم حركة فتح:مساعي الحكومة الإسرائيلية إستعمارية

وأضاف جمال نزال المتحدث باسم حركة فتح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن موقف الشعب الإسرائيلي من الأحداث في غزة يختلف بشكل كلي عن موقف الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن مساعي الحكومة الإسرائيلية إستعمارية، و إستغلالية.



وأشار المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا إلى، أن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، جزء أساسي من المخطط الإسرائيلي، لافتاً إلى أن ما تفعله إسرائيل في ظاهره يبدو موجها نحو غزة، فلسطين، و لكنه أيضاً ضد مصر ومصالحها وأمنها و بقائها.