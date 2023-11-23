تحصين 10 آلاف رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف

قال مدير مديرية الطب البيطري ببني سويف الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي،إنه جرى تحصين 10 آلاف و196 رأسًا من الحيوانات وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وأشار الدكتور الجبالي -في بيان- إلى أن المديرية أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.