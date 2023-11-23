أخبار التكنولوجيا.. واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. أرخص الهواتف في عام 2023

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قبل إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان لمدة 4 أيام، أرسل العديد من الباحثين في الشركة رسالة إلى مجلس الإدارة يحذرون من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد الإنسانية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

في تطور يثير الجدل، انتشرت اليوم رسالة بين مستخدمي واتساب في مصر تدعي أن التطبيق سيفرض رسومًا على مستخدميه ابتداءً من السبت المقبل.

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا لهاتف سامسونج Galaxy S22 بخصم 270 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 10400 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد التخفيض إلى 499 جنيه إسترليني.

في عالمنا الرقمي المتقدم، يعد نسيان كلمة المرور للشبكة اللاسلكية من التحديات الشائعة التي يواجها الكثيرون. تعد هذه المشكلة مصدر إزعاج للعديد من الأفراد الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى شبكات الواي فاي المألوفة في حياتهم اليومية.

في عالم التكنولوجيا المتسارعة، يشهد عام 2023 تطورًا لافتًا في مجال الهواتف المحمولة، حيث تتسارع الشركات لتقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار تنافسية. نلقي نظرة على أرخص الهواتف المحمولة التي تم إطلاقها هذا العام.