عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. أرخص الهواتف في عام 2023

أخبارالتكنولوجيا..واتساب
أخبارالتكنولوجيا..واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من الس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تهديد لوجود البشرية.. السبب الخفي وراء إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

 

قبل إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان لمدة 4 أيام، أرسل العديد من الباحثين في الشركة رسالة إلى مجلس الإدارة يحذرون من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد الإنسانية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

 

واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. تعرف على الحقيقة

 

في تطور يثير الجدل، انتشرت اليوم رسالة بين مستخدمي واتساب في مصر تدعي أن التطبيق سيفرض رسومًا على مستخدميه ابتداءً من السبت المقبل. 

 

خصم أكثر من 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S22

 

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون إنجلترا لهاتف سامسونج Galaxy S22 بخصم 270 جنيه إسترليني(أي ما يعادل 10400 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد التخفيض إلى 499 جنيه إسترليني.

 

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

 

في عالمنا الرقمي المتقدم، يعد نسيان كلمة المرور للشبكة اللاسلكية من التحديات الشائعة التي يواجها الكثيرون. تعد هذه المشكلة مصدر إزعاج للعديد من الأفراد الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى شبكات الواي فاي المألوفة في حياتهم اليومية.

 

لو مرتبك بسيط.. أرخص الهواتف في عام 2023

 

في عالم التكنولوجيا المتسارعة، يشهد عام 2023 تطورًا لافتًا في مجال الهواتف المحمولة، حيث تتسارع الشركات لتقديم تكنولوجيا متقدمة بأسعار تنافسية. نلقي نظرة على أرخص الهواتف المحمولة التي تم إطلاقها هذا العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

مصر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. والسيسي: سنستمر في الدعم

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

موضوعات متعلقة

أقوى عرض.. خصم 5800 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A34

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

خصم أكثر من 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S22

واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. تعرف على الحقيقة

تهديد لوجود البشرية.. السبب الخفي وراء إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

توأم الـ iPhone..موبايل من شاومي مش هتعرف تفرقه عن آيفون..بسعر 6999 جنيها

أقوى عرض للبلاك فريداي.. اشتر هاتف سامسونج الرائد S20 بسعر 5000 جنيه

الأسعار بتنزل.. Vivo أصدر موبايل جديدا بـ 4300 جنيه

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

منحنى شديد الخطورة والحساسية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه تصعيدا غير إنساني|فيديو

السيسي : الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين

استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين.. أبرز تصريحات السيسي في فعالية تحيا مصر

محدش يقدر يزايد علينا.. الرئيس السيسي: التهجير خط أحمر ولن نسمح به

تمهيدا للانتقال للأهلي| فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ