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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الغد يواصل مؤتمراته الشعبية لدعم مرشحه الرئاسى في البراجيل..اليوم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

يواصل حزب الغد ومجلس القبائل المصرية والعربية،  برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مؤتمراته الشعبية دعما لحملة مرشحه عبد الفتاح السيسى، حيث يقيم حزب الغد مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة 24 نوفمبر .

ووجه رئيس حزب الغد الدعوة لحضور المؤتمر  إلى قيادات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى،  كما وجه رئيس الغد الدعوة إلى بعض رؤساء وقيادات الأحزاب الداعمة للمرشح المشترك بينها الرئيس السيسى كما وجه الدعوة لبعض الشخصيات العامة والرموز السياسية.

ويحضر المؤتمر قيادات حزب الغد و قيادات مجلس القبائل المصرية والعربية ، يبدأ حزب الغد فعاليات المؤتمر فى تمام الثالثة عصرا بالسلام الجمهورى يليه  عرض تليفزيونى  لانجازات الرئيس عبر شاشات ضخمة أعدت لهذا الغرض تليه كلمات رؤساء الأحزاب والضيوف وقيادات حزب الغد وقيادات مجلس القبائل المصرية والعربية ويختتم المؤتمر بخطاب سياسى مهم  لرئيس حزب الغد.

يذكر أن حزب الغد هو حزب  عضو بالحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى ويعمل بالتنسيق مع الحملة الرسمية وله مسئول متابعة وتواصل مع الحملة الرسمية.

كان حزب الغد قد عقد مؤتمره السابق بمحافظة البحيرة بمدينة النوبارية.

حزب الغد موسى مصطفى موسى عبد الفتاح السيسي قرية البراجيل الجيزة

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