حزب الله يعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين.. تفاصيل

أكد حزب الله، اليوم الخميس مقتل 4 جنود إسرائيليين في مستعمرة المنارة بعد استهدافهم بصاروخ.
وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد دقيق لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم بصواريخ موجهة مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".
وشهدت الحدود اللبنانية اشتباكات متقطعة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءا من الثامن من أكتوبر الماضي في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.