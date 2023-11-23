حزب الله يعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين.. تفاصيل

أكد حزب الله، اليوم الخميس مقتل 4 جنود إسرائيليين في مستعمرة المنارة بعد استهدافهم بصاروخ.

وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة عند الساعة ‌‏02:50 من بعد ‏ظهر اليوم قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهدافهم ‏بصواريخ موجهة ‏مركزة وخاصة ما أدى إلى مقتلهم جميعا وتدمير المنزل فوق رؤوسهم".‏

وشهدت الحدود اللبنانية اشتباكات متقطعة خلال الأسابيع الأخيرة، بدءا من الثامن من أكتوبر الماضي في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.