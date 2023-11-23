باحث سياسي: إسرائيل تدبر لترحيل سكان غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة

قال الدكتور حميد بن يحيى الشجني، أكاديمي وباحث سياسي، إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة أتت بعد الضغوط الشعبية العارمة في العواصم الأوروبية وأمريكا على حكومتها، وأصبح الجميع أكثر واعيا بما يحدث على أرض واقع وطالبوا بكل وضوح بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

باحث سياسي يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف «الشجني»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تعاطف كبير للغاية لم يسبق له مثيل مع أهالي قطاع غزة بسبب المذابح والمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والجميع يطالب بتحرير فلسطين من العدوان، مشيرا إلى أن العالم الآن يندد بعملية الاستعمار الموجودة بفلسطين وينادي بإنهاءه في المنطقة.

وتابع: «الحكومات الغربية أرادت تفعيل هذه الهدنة حتى تقول للعالم أنها تسعى لتحقيق السلم والأمن العالمي ولكن النية المبيتة أكثر مما يتخيله سكان المنطقة، إذ إن هناك عملية ترحيل للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الدول المجاورة يُدبر لها الإسرائيليين».