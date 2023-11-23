انطلاق أعمال تطوير الكورنيش في القصير بإشراف إدارة الحماية الشاطئية

انطلقت لجنة تابعة للإدارة العامة لحماية الشواطئ في البحر الأحمر في أعمالها الرامية لتحسين وتجديد الكورنيش الشمالي لمدينة القصير، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير المناطق الساحلية، واستجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة العمل المستمر على تحسين البنية التحتية للشواطئ.

تمت المباشرة بالأعمال بتنسيق فعّال مع الإدارات المختصة والوحدات البحرية، حيث قامت اللجنة بتحديد مسارات محددة على الكورنيش وقياس عمق البحر من مسافات قريبة، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركات المختصة في هذا المجال.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لفرق الإدارة العامة لحماية الشواطئ، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام المحافظة بضمان سلامة وجاذبية الشواطئ وتعزيز البيئة البحرية.

وأضافت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي أيضًا للحفاظ على الطرق الموازية للشاطئ، والتي تشكل ممرات هامة للمواطنين والزوار، مع التركيز على الحد من أخطار النحر الناتجة عن التشوهات في قاع البحر.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام المستمر بتطوير المناطق الساحلية وتحسين البنية التحتية لضمان استمرارية جاذبية المنطقة وسلامة المترجمين عليها.