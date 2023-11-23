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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتمناله الخير.. رسالة مثيرة من محمود كهربا عبر إنستجرام

كهربا
كهربا

وجه نجم الأهلي محمود كهربا، رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام. 

وكتب كهربا: وانت بتشجع الصناعه المصرية ابقي شجع زميلك واتمناله الخير .. اعتبره إزازة سبيرو يباتس.

وتعيش الساحة الرياضية المصرية حالة من التوتر والترقب بسبب فسخ تعاقد محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الغريم التقليدي نادي الزمالك. ويعتبر هذا القرار أحد الأحداث المثيرة التي أثرت بشكل كبير على مسيرة اللاعب، وترتب عليه تداولات واسعة في الساحة الرياضية.

تداولات وأثر القرار على مسيرة كهربا

وفي إطار الأحداث، لم يقتصر تأثير قرار فسخ التعاقد على الجوانب المالية فقط، بل امتد إلى الجوانب الفنية والرياضية. حيث تسببت الغرامة البالغة مليوني دولار والفائدة بنسبة 5% التي قررتها المحكمة الرياضية الدولية، في وضع كهربا في موقف صعب. 

وما يزيد من التحديات، هو استمراره في دفع فاتورة الزمالك خلال فترة الإيقاف، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مشاركته في مباريات الأهلي المحلية.

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