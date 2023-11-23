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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنفيذ الهدنة الإنسانية في غزة اعتبارا من السابعة صباح الغد

اتفاق الهدنة
اتفاق الهدنة

قال مصدر مصري مسؤول، إنّ تنفيذ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يبدأ اعتبارا من الساعة 7 صباح الغد، بعد الاتفاق على إجراءات التنفيذ، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

تفاصيل الهدنة الإنسانية 

وأضاف المصدر أنّ مصر تسلّمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية.

وطالب المصدر، الأطراف كافة بالالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفق ما هو مخطط له.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 36 شخصًا من «قلقيلية» شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة «طوباس» الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضًا جرى اعتقال 9 من «نابلس» و5 من «جنين».

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