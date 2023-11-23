متابعة أعمال تجديد وتطوير البنية التحتية في رأس غارب بالبحر الأحمر

شهدت مدينة رأس غارب جهودًا متواصلة لتجديد وتطوير الأرصفة ورصف الطرق، بمتابعة مباشرة من اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.

تولى اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، مهمة متابعة أعمال تحسين ورفع كفاءة الأرصفة في شارع الميناء. وفي هذا السياق، تم تغيير أعمدة الإنارة واستكمال إنشاء ساحات انتظار السيارات بطول الشارع وأمام المدارس. تم أيضًا حلال وتجديد أعمدة الإنارة، حيث تمت مرحلة تثبيت الأعمدة وتمديد كابلات الكهرباء استعدادًا لبدء تشغيل الإنارة.

وفي سياق آخر، تمت متابعة أعمال رصف الشوارع في منطقة عمارات الـ253، وشوارع منطقة عمارات الـ96 ج بشارع النيابة، وشوارع منطقة الشباب. وأشار اللواء نديم إلى أنه تم إعداد التربة الزلطية، وحاليًا يتم دمك التربة استعدادًا لبدء عمل الطبقة الأسفلتية.

يأتي هذا التدبير في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز الرقابة والتنفيذ الفعّال لتوجيهات السلطات المحلية.