افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد ببني سويف

افتتح محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، يرافقه المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ، اليوم /الخميس/ ، افتتاح مجمع محاكم ببا الجديد.



وتفقد المحافظ ومرافقوه - وفقا لبيان - أبنية المجمع الذي يشتمل على المكاتب الأمامية للمحكمة ، والمجهزة لخدمة المواطنين إلكترونياً ، ومحكمة جزئية، ومأمورية كلية وقاعات جلسات جنائي ومدني وعدد من مكاتب النيابة العامة، واستراحة لأعضاء هيئة قضايا الدولة واستراحة للمحامين، ويضم المجمع أيضاً مأمورية الشهر العقاري المُميكنة وفرع توثيق مُطور.



وأكد المحافظ - خلال الجولة - أن افتتاح مجمع المحاكم، يعد إضافة هامة، ودعما نوعيا لمستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطنون، معرباً عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء سواء على مستوى البنية التحتية لمؤسسات القضاء، أو البنية المعلوماتية وتطوير العنصر البشري، لا سيما أن المجمع تم دعم وتجهيزه بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي.



ومن جانبه.. أكد المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير، حرص الوزارة، على ميكنة العمل بالمحاكم وتقليل العمل اليدوي والتدخل البشري، عن طريق الميكنة والأرشيف الاليكتروني، مشيرا إلى أن المحاكم تشهد تطويرا غير مسبوق داخل الأبنية والقاعات في كافة المحافظات، وتقديم الخدمات بأحدث التقنيات لتسريع وتيرة العمل داخل المحاكم، حيث تم خلال الفترة الماضية تطوير 328 محكمة "تطوير جزئي"، و49 محكمة "تطوير كُلي" وجار العمل في تطوير وإنشاء العديد من صروح العدالة والقضاء من محاكم ومأموريات للشهر العقاري والتوثيق، وذلك في إطار توجيه تطوير المحاكم ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين.



وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى المجمع والمقام على مساحة 4500 متر مربع والذي يضم محكمة ببا الجزيئة ومحكمة للأسرة ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق وقاعات للجلسات وغرف للمداولة والتحقيقات وقاعات للحفظ والأرشيف، ومكتب أمامي مميكن بالمحكمة لتلقي الدعاوى وإصدار الشهادات والأحكام واستراحات لرجال القضاء وهيئاته.