أعلام مصر وفلسطين ترفرف في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي

حرص المشاركون في فاعلية دعم فلسطين في ستاد القاهرة على رفع أعلام مصر وفلسطين، في ضوء الدعم الكبير المقدم من قبل الشعب المصري من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين.

ويشارك الآلاف من المصريين في فعالية مؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي.

السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح، مشيرا إلى أن مصر فتحت معبر رفح ولم يتم إغلاقه، مشيرا إلى أنه ادخلنا قبل 7 أكتوبر 500 شاحنة يوميا لقطاع غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالفعالية المصرية لدعم فلسطين، إنه مع الأزمة الحالية، لم نقم بإغلاق المعبر، مؤكدا أن بعض القنوات أساءت لمصر بأنه تم إغلاق معبر رفح وهو غير صحيح ولم يتم إغلاقه.