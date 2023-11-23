المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.. عنوان لقاء توعوي بحي شمال الغردقة

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع مجمع إعلام الغردقة، في فعاليات الحملة التي ينفذها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار (صوتك مستقبلك انزل وشارك) بتنفيذ لقاء توعوي تحت عنوان"المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية"، وذلك بقاعة مبنى حي شمال مدينة الغردقة.

افتتح فعاليات اللقاء اللواء أحمد مهدي، رئيس حي شمال مدينة الغردقة، والذي رحب بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، ومجمع الإعلام، لتوعية المواطنين بضرورة الوفاء بواجباتهم السياسية تجاه وطنهم والالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

أدار فعاليات اللقاء، آمال فهمي، عضوة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، والتي تحدثت عن دور المجلس القومي للمرأة ودور مكتب شكوي المرأة وانجازات المجلس والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، وأكدت على أهمية المشاركة في كافة مناحي الحياة خاصة ونحن على أعتاب الانتخابات، فواجب أبناء الوطن يحتم عليهم المشاركة الإيجابية.

شارك في اللقاء، صلاح عبد الرحمن عبيد، أخصائي الإعلام بمجمع إعلام الغردقة وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، والذي أكد على القوة الناعمة للمرأة في الدفع الإيجابي للحياة السياسية لمصر، ودعا السيدات والفتيات للمشاركة بقوة تتناسب مع مكتسابتها على كافة المستويات.

وحاضر في اللقاء، الشيخ عبد الفتاح محمد، إمام مسجد الرحمن بأوقاف الغردقة، والذي تحدث عن أهمية المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، كواجب وطني لدعم القيادة السياسية الرشيدة، خاصة في ظل التحديات الاقليمية من حولنا والتي تفرض علينا دعم القيادة السياسية وتعزيز ودعم قرارتها الحكيمة.