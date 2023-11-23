مستقبل وطن بالغردقة ينظم ندوة عن «إدارة الأزمات بالحملات الانتخابية»

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور أحمد بكرى، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة بعنوان "إدارة الأزمات بالحملات الانتخابية " بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة.

تناولت الندوة التحدث عن الإجراءات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك الحقوق والواجبات التي أقرها وحددها الدستور في شأن المشاركة السياسية والاستحقاقات الانتخابية.

خلال الندوة تم عرض للمشروعات القومية فى مجالات تنموية متنوعة وخاصة للقطاع الصحي والتنموي بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، إلى أن مصر تمر بمرحلة صعبة وتحديات فى الداخل والخارج وعلى الحدود من كافة المناطق، وأن العالم يمر بأزمات سياسية واقتصادية تمتد لتؤثر على مصر وأن قوة الدولة الأمنية والقيادة السياسية وترابط شعبها وصبره وعزيمته هي ضمانات لتخطى الأزمات القائمة.