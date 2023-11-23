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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحملة الانتخابية لـ يمامة: اختيار 4 منسقين لمحافظات الصعيد بالتعاون مع رؤساء اللجان

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، اجتماعا خاصا بتنظيم عمل الحملة في محافظات الصعيد بحضور اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب والحملة الانتخابية والنائب عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية.

وتم اختيار ٤ منسقين من الحملة الرئاسية للتنسيق بمحافظات الصعيد بالتعاون الكامل مع رؤساء اللجان العامة بالصعيد وهم النائب عمر هريدي وأحمد رائف وأحمد الخطيب وياسر شوري.

وتم تحديد موعد المؤتمر الشامل لمحافظات الصعيد والذي سيقام بمحافظة أسيوط في 3 ديسمبر من الشهر المقبل.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة توجيهات بفتح جميع مقرات اللجان العامة علي مستوي جميع محافظات مصر أمام غرف العمليات المشكلة وتقديم تقارير يومية حول سير هذه الغرف والمقرات للحملة الانتخابية.

عبدالسند يمامة محافظات الصعيد الحملة الانتخابية عمر هريدي أحمد رائف

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