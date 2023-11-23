عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار يشارك بجلستين في معرض كايرو ICT

صدى البلد

شارك مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ممثلًا عنه د. هبة مدحت ذكي، مدير المركز، في معرض كايرو ICT المنعقد بأرض المعارض خلال الفترة من 19  - 22 نوفمبر الجاري.

وخلال الفعاليات قامت د. هبه ذكي برئاسة وإدارة جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان "ريادة الأعمال في مصر: نحو نظام عمل بيئي أكثر تماسكا"، حيث تناولت الجلسة التحديات التي تواجه النظام البيئي في مصر وتجعل منه نظام أقل تماسكا مما يشكل العديد من العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأشارت د. هبه مدحت ذكي إلي أنه وفقا لآخر إحصاء تم هناك أكثر من 400 فاعل في النظام البيئي في مصر ما بين مؤسسات حكومية داعمة لملف ريادة الأعمال، وحاضنات ومسرعات أعمال في الجامعات أو خاصة، ومراكز ريادة أعمال، بالإضافة إلى مؤسسات تقدم رأس المال والتمويل الملائكي، موضحة أنه على الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الفجوات.

وخلال الجلسة تمت الإشارة إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة يمكن تحديدها والعمل عليها، خاصة وأن مصر يمكن أن تخلق ميزة تنافسية في قطاعات محددة مثل الصناعات الرقمية المعقدة high-tech technology ، إلا أن المنظومة تحتاج قدر أكبر من تنسيق الجهود من ناحية، والتشبيك فيما بين الجهود الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والصناعة من ناحية أخرى. إضافة إلي الحاجة إلي خلق بيئة أكثر جذبا للشباب، ودفع المنظومة لتكون أكثر ديناميكية للتغلب على المعوقات التي قد تصرف الشباب عن بدء أعمالهم.

كما أكد الحضور على أهمية العمل على نشر الوعي بين الشباب عن طبيعة الدور الذي يقوم به كل فاعل في المنظومة البيئية حتي يستطيع الشباب تحديد بوصلة الحركة المناسبة لهم. وأكدت د. هبه مدحت ذكي أن اللجنة التنسيقية لريادة الأعمال والتي نشأت بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023 تقوم على هذا الدور.

وضمت توصيات الجلسة أهمية التشبيك والتنسيق فيما بين الفاعلين المختلفين في النظام البيئي، والعمل بشكل أكبر يمكن من إزالة المعوقات المختلفة ويخلق بيئة أكثر جذبا وتشجيعا لرواد الأعمال، كما تم التأكيد على أهمية التشبيك بين الجامعات والمراكز البحثية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والصناعة من جانب والحكومة من جانب آخر لخلق التكامل ما بين توجهات الدولة المصرية في ضوء استراتيجية 2030  وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم تحديد فيه أهم معالم خارطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات الأولي بالرعاية والعمل عل تنميتها، كما تمت الإشارة إلى دور رواد الأعمال من الشباب فيما يخص الاستعداد والجاهزية لتلقي استثمارات والتعامل مع المستثمرين، والحاجة الماسة إلي بناء مؤشر وطني لريادة الاعمال والابتكار يكون موجها للفاعلين في النظام البيئي في مصر. 

وخلال الجلسة الثانية التي ترأستها وادارتها د. هبه ذكي نيابة عن د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، استعرضت أهم المبادرات التي تتم تحت مظلة المعهد في ظل التحول الرقمي.
وتناولت الجلسة العديد من المبادرات المبتكرة التي يقدمها المعهد ومنها مبادرة كن سفيرا، ومبادرة سفراء الحوكمة.

وأكدت د.هبة زكي، د. حسين أباظة، الاستشاري والخبير الدولي في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر أن رعاية المعهد لهذه المبادرات جزء أصيل من التزام المعهد بنشر الوعي فيما بين الشباب والفئات المختلفة بفكر التنمية المستدامة والحوكمة.

وخلال الجلسة أشار م. محمد عبد العظيم، مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المشروعات التي تتم وتعزز من توجه الحكومة المصرية للرقمنة مثل مشروع منظومة المواليد والوفيات والذي يتم بالتعاون مع وزارة الصحة ويقوم على تسجيل لحظي لكل المواليد والوفيات في مصر، مما يساعد على توفير قاعدة بيانات محدثة مربوطة بالمنظومة المصرفية ومنظومة المعاشات والتضامن والتي من شأنها توفير موارد الدولة.

يشار إلى أن معرض كايرو ICT يعد أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في القاهرة، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشمل المعرض عادةً مشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، إذ يُظهرون أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بجانب بعض المؤتمرات وورش عمل والحلقات النقاشية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

عرضين من السعودية .. أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن نجم الأهلي

مصر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. والسيسي: سنستمر في الدعم

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يغلق.. والقوات الإسرائيلية قصفته 4 مرات.. فيديو

منحنى شديد الخطورة والحساسية.. الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية تواجه تصعيدا غير إنساني|فيديو

السيسي : الموقف المصري رافض وحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين

استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين.. أبرز تصريحات السيسي في فعالية تحيا مصر

محدش يقدر يزايد علينا.. الرئيس السيسي: التهجير خط أحمر ولن نسمح به

تمهيدا للانتقال للأهلي| فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

لعب في الدوري الإنجليزي ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟ «فيديوجراف»

فيديوجراف| روج أخبارا كاذبة .. حبس محمد رمضان سنة

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ